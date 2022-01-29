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Интерпол признал, что РФ преследует режиссера Лавренчука по политическим мотивам – Денисова

Суббота, 29 января 2022, 13:07
Лавренчук, фото с Facebook Денисовой

Интерпол признал, что Российская Федерация преследует украинского режиссера Евгения Лавренчука по политическим мотивам, однако суд отказался отпустить его из-под домашнего ареста в Неаполе до завершения рассмотрения дела.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Facebook

Детали: Денисова отметила, что по ее просьбе Нацполиция обратилась в Интерпол по поводу выяснения правомерности использования РФ этой информационной системы, в частности путем злоупотребления инструментами и возможностями Интерпол в преследовании Лавренчука.

Дословно: "В соответствии с полученной информацией от Национальной полиции Украины, сведения о гражданине Украины Евгении Лавренчуке, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации были удалены из-за их несоответствия положению статьи 3 Устава Интерпола, согласно которой строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера".

Детали: В то же время, 27 января в Неаполе состоялось судебное заседание, в ходе которого адвокаты Лавренчука подали ходатайство об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста и предоставлении ему разрешения выехать в Украину. Они аргументировали это тем, что из-за удаления Интерполом сведений по своим учетам оснований для дальнейшего задержания гражданина Украины нет.

"Неапольский городской суд в удовлетворении требований отказал, объяснив, что процесс проверки доводов РФ, приславшей материалы по экстрадиции, уже начался в суде. Следовательно, на этой стадии невозможно прекратить рассмотрение, поскольку должно быть принято решение суда", - отметила Денисова.

Суд предоставил срок – 30 дней, за который прокуратура Неаполя должна изучить поступившие из РФ материалы и проинформировать о своем видении этого вопроса: существуют ли основания для выдачи Лавренчука России. После этого суд примет соответствующее решение.

"При этом вызывает обеспокоенность тот факт, что Министерство юстиции Итальянской Республики и прокуратура г.Неаполь, зная об удалении Интерполом Евгения Лавренчука из учетов как разыскиваемого Российской Федерацией, и требующего его экстрадиции, официально не отреагировали на этот факт и не приняли мер по освобождению Евгения Лавренчука из тюрьмы, где он безосновательно содержался 35 дней и не дали ему беспрепятственно уехать в Украину", – подчеркнула омбудсмен.

Она обратилась к главе МИД Дмитрию Кулебе с просьбой принять все необходимые меры для обеспечения немедленного возвращения Лавренчука в Украину.

Предыстория:

  • Лавренчук был задержан в Неаполе, через который он транзитом летел из Тель-Авива во Львов. С 17 декабря он находился в итальянском СИЗО в связи с запросом РФ о его экстрадиции.
  • 21 января Лавренчук был переведен из следственного изолятора, где он содержался ранее, под домашний арест.
  • Евгений Лавренчук – украинский театральный режиссер, номинант Шевченковской премии, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета.

Украинская правда
Темы: ИталияомбудсменРосcияИнтерпол


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