У Міноборони заперечили інформацію Reuters про запаси крові: елемент війни

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що інформація про спрямування Росією запасів крові до українського кордону не відповідає дійсності і є елементом інформаційно-психологічної війни.

Джерело: Маляр у Facebook

Дослівно: "Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону.

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Ця інформація не відповідає дійсності. Такі "новини" є елементом інформаційно-психологічної війни.

Мета такої інформації – поширити паніку і страх в нашому суспільстві".

Що передувало: 28 січня американське агентство Reuters із посиланням на трьох неназваних американських посадовців повідомило, що Росія накопичує запаси крові та медичні матеріали до військ, розквартированих поблизу українських кордонів.