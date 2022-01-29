У Міноборони заперечили інформацію Reuters про запаси крові: елемент війни
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що інформація про спрямування Росією запасів крові до українського кордону не відповідає дійсності і є елементом інформаційно-психологічної війни.
Джерело: Маляр у Facebook
Дослівно: "Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону.
Ця інформація не відповідає дійсності. Такі "новини" є елементом інформаційно-психологічної війни.
Мета такої інформації – поширити паніку і страх в нашому суспільстві".
Що передувало: 28 січня американське агентство Reuters із посиланням на трьох неназваних американських посадовців повідомило, що Росія накопичує запаси крові та медичні матеріали до військ, розквартированих поблизу українських кордонів.