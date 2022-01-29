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У Міноборони заперечили інформацію Reuters про запаси крові: елемент війни

Субота, 29 січня 2022, 14:51
У Міноборони заперечили інформацію Reuters про запаси крові: елемент війни
Ганна Маляр, фото з Facebook

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що інформація про спрямування Росією запасів крові до українського кордону не відповідає дійсності і є елементом інформаційно-психологічної війни.

Джерело: Маляр у Facebook

Дослівно: "Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону.

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Ця інформація не відповідає дійсності. Такі "новини" є елементом інформаційно-психологічної війни.

Мета такої інформації – поширити паніку і страх в нашому суспільстві".

Що передувало: 28 січня американське агентство Reuters із посиланням на трьох неназваних американських посадовців повідомило, що Росія накопичує запаси крові та медичні матеріали до військ, розквартированих поблизу українських кордонів.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: МіноборониСШАРосіявійна
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