Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Міноборони заперечили інформацію Reuters про запаси крові: елемент війни

Субота, 29 січня 2022, 15:51
Ганна Маляр, фото з Facebook

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що інформація про спрямування Росією запасів крові до українського кордону не відповідає дійсності і є елементом інформаційно-психологічної війни.

Джерело: Маляр у Facebook

Дослівно: "Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону.

Ця інформація не відповідає дійсності. Такі "новини" є елементом інформаційно-психологічної війни.

Мета такої інформації – поширити паніку і страх в нашому суспільстві".

Що передувало: 28 січня американське агентство Reuters із посиланням на трьох неназваних американських посадовців повідомило, що Росія накопичує запаси крові та медичні матеріали до військ, розквартированих поблизу українських кордонів.

Українська правда
Теми: МіноборониСШАРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

ФОТОУ Білорусі збили російський безпілотник, але сказали, що український – журналісти

В ОП запевняють, що Зеленський і Єрмак не бачили відео ДТП з Трухіним

Економіка України зросла на 5,9% наприкінці року

фотоПутін прикинувся, що спить на Олімпіаді, коли виходила українська команда

"Нафтогаз" почав імпортувати газ: скільки доведеться платити

Усі новини...
Міноборони
Територіальна оборона – без паніки, але напоготові. Досвід резервістки
Міноборони закликало українців зберігати спокій і довіряти армії
Міноборони готує закони про невідкладні потреби армії
Останні новини
18:52
фотоШтати передали прикордонникам 40 позашляховиків для патрулювання важкодоступних районів
18:47
Кулеба і Блінкен обговорили спільні кроки щодо стримування подальшої агресії РФ
18:43
Saudi Aramco може додатково розмістити на біржі акції на 50 мільярдів доларів – WSJ
18:38
ФОТОСБУ ліквідувала "фабрику російських фейків" на Житомирщині
18:26
Гривня зміцнюється: НБУ значно наростив купівлю валюти
18:20
Перша партія військової допомоги Польщі надійде в Україну наступного тижня
18:12
відео"Янукович і я – велика різниця": Лукашенко розповів, чому бігав з автоматом
18:05
Ексканцлера Німеччини Шредера висунули до ради директорів "Газпрому"
18:04
ЗМІ: Цукерберг доручив Facebook розвивати сервіси коротких відео через конкуренцію з TikTok
17:52
відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав
Усі новини...