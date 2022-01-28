Росія накопичує запаси крові у військах біля українських кордонів – Reuters

Дислокація російської військової техніки на одному з полігонів поблизу українського кордону. Фото: Maxar Technologies

Росія накопичує запаси крові та медичні матеріали до військ, розквартированих поблизу українських кордонів.

Джерело: Reuters з посиланням на трьох неназваних американських посадовців

Деталі: Три анонімні джерела Reuters твердять, що накопичення запасів крові в шпиталях військ, розквартированих поблизу українських кордонів, є важливим свідченням на користь можливого вторгнення Росії до України. Ці запаси в шпиталях, вочевидь, зберігають для переливання пораненим.

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У Пентагоні раніше повідомляли, що Росія накопичує медичні матеріали у військах, розміщених уздовж українських кордонів, але твердження про накопичення запасів крові є новим.

На думку американського експерта генерал-лейтенанта у відставці Бена Ходжеса, це не є остаточним доказом неминучості російського вторгнення, але здійснити повномасштабне вторгнення російському командуванню було би неможливо без наявності запасів крові в шпиталях.

За словами двох згаданих джерел Reuters, американська розвідка зафіксувала транспортування запасів крові Росією в останні кілька тижнів.

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Міністерство оборони РФ не відповіло на письмовий запит міжнародних журналістів стосовно цієї інформації.

Так само, ані речниця Білого дому, ані представники Пентагону не змогли підтвердити, чи спростувати твердження анонімних посадовців.

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