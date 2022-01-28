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Росія накопичує запаси крові у військах біля українських кордонів – Reuters

П'ятниця, 28 січня 2022, 23:47
Дислокація російської військової техніки на одному з полігонів поблизу українського кордону. Фото: Maxar Technologies

Росія накопичує запаси крові та медичні матеріали до військ, розквартированих поблизу українських кордонів.

Джерело: Reuters з посиланням на трьох неназваних американських посадовців

Деталі: Три анонімні джерела Reuters твердять, що накопичення запасів крові в шпиталях військ, розквартированих поблизу українських кордонів, є важливим свідченням на користь можливого вторгнення Росії до України. Ці запаси в шпиталях, вочевидь, зберігають для переливання пораненим. 

У Пентагоні раніше повідомляли, що Росія накопичує медичні матеріали у військах, розміщених уздовж українських кордонів, але твердження про накопичення запасів крові є новим.

На думку американського експерта генерал-лейтенанта у відставці Бена Ходжеса, це не є остаточним доказом неминучості російського вторгнення, але здійснити повномасштабне вторгнення російському командуванню було би неможливо без наявності запасів крові в шпиталях. 

За словами двох згаданих джерел Reuters, американська розвідка зафіксувала транспортування запасів крові Росією в останні кілька тижнів.

Міністерство оборони РФ не відповіло на письмовий запит міжнародних журналістів стосовно цієї інформації.

Так само, ані речниця Білого дому, ані представники Пентагону не змогли підтвердити, чи спростувати твердження анонімних посадовців.

Передісторія: 

  • Американські журналісти зі своїх джерел у розвідці США повідомили, що Росія підвезла медичні батальйони до кордонів України. По суті, Росія "завершила останні приготування до вторгнення в Україну".
  • Міністр оборони Олексій Резніков у ході години запитань до уряду в парламенті 28 січня заявив, що наразі чисельність російської армії на кордонах сягає 130 тисяч, разом з авіаційною та морською компонентами.
  • Крім того 28 січня президент Володимир Зеленський провів зустріч з іноземними послами і закликав їх не залишати Україну. 
  • Напередодні ввечері 27 січня в Зеленського відбулася довга телефонна розмова з Байденом. за даними анонімного джерела журналіста американського телеканалу CNN, Байден буцімто попередив Зеленського, що вторгнення Росії нині неминуче, як тільки замерзне ґрунт, і важка військова техніка зможе рушити через кордони.
  • 28 січня до України прибула фінальна частина збройної допомоги зі США – на борту 81 тонна зброї. 25 січня літаком привезли до України чергову частину збройної допомоги США, зокрема близько 300 протитанкових комплексів Javelin. У ніч на 22 січня до Києва прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів, зокрема близько 90,7 тонн летальної зброї й боєприпасів, а 23 січня – друга частина, "понад 80 тонн зброї".

Українська правда
Теми: СШАвійнаРосіяармія
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