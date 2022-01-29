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В Минобороны отрицают информацию Reuters о запасах крови: элемент войны

Суббота, 29 января 2022, 15:51
Анна Маляр, фото с Facebook

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что информация о направлении Россией запасов крови к украинской границе не соответствует действительности и является элементом информационно-психологической войны.

Источник: Маляр в Facebook

Дословно: "Сейчас по интернету распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых к украинской границе.

Эта информация не соответствует действительности. Такие "новости" являются элементом информационно-психологической войны.

Цель такой информации – распространить панику и страх в нашем обществе".

Что предшествовало: 28 января американское агентство Reuters со ссылкой на троих неназванных американских чиновников сообщило, что Россия накапливает запасы крови и медицинские материалы в войсках, размещенных вблизи украинских границ.

Украинская правда
Темы: МинобороныСШАРосcиявойна


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