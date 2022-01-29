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Загроза війни: Франція підтвердила готовність направити війська до Румунії

Субота, 29 січня 2022, 18:24
Загроза війни: Франція підтвердила готовність направити війська до Румунії
Французькі військові, фото getty images

Міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі висловилася за діалог та дипломатичне рішення спровокованої Росією кризи, нагадавши при цьому про готовність Франції розгорнути у Румунії військову силу.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на France Inter

Пряма мова Парлі: "Діалог продовжується, і ми переконані, що саме через діалог, через дипломатичні та політичні рішення ми маємо вирішити цей конфлікт. Президент республіки разом з іншими керівниками мобілізував усі сили, щоб прийти до деескалації".

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Деталі: При цьому очільниця оборонного відомства Франції нагадала слова глави держави Емманюеля Макрона, що Франція готова розгорнути військові елементи у Румунії, якщо НАТО прийме таке рішення.

За її словами, це питання найближчим часом обговорюватимуть члени НАТО.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Представник адміністрації французького президента розповів, що президент РФ Владімір Путін у телефонній розмові з Емманюелем Макроном в п’ятницю запевнив у прагненні до діалогу та відсутності намірів загострювати ситуацію довкола України.

Теми: ФранціяНАТОРумуніяРосія
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