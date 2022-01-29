Загроза війни: Франція підтвердила готовність направити війська до Румунії

Міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі висловилася за діалог та дипломатичне рішення спровокованої Росією кризи, нагадавши при цьому про готовність Франції розгорнути у Румунії військову силу.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на France Inter

Пряма мова Парлі: "Діалог продовжується, і ми переконані, що саме через діалог, через дипломатичні та політичні рішення ми маємо вирішити цей конфлікт. Президент республіки разом з іншими керівниками мобілізував усі сили, щоб прийти до деескалації".

Деталі: При цьому очільниця оборонного відомства Франції нагадала слова глави держави Емманюеля Макрона, що Франція готова розгорнути військові елементи у Румунії, якщо НАТО прийме таке рішення.

За її словами, це питання найближчим часом обговорюватимуть члени НАТО.

Нагадаємо:

Представник адміністрації французького президента розповів, що президент РФ Владімір Путін у телефонній розмові з Емманюелем Макроном в п’ятницю запевнив у прагненні до діалогу та відсутності намірів загострювати ситуацію довкола України.