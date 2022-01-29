Угроза войны: Франция подтвердила готовность направить войска в Румынию

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли высказалась за диалог и дипломатическое решение спровоцированного Россией кризиса, напомнив при этом о готовности Франции развернуть в Румынии военную силу.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на France Inter

Прямая речь Парли: "Диалог продолжается, и мы убеждены, что именно через диалог, через дипломатические и политические решения мы должны разрешить этот конфликт. Президент республики вместе с другими руководителями мобилизовал все силы, чтобы прийти к деэскалации".

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Детали: При этом глава оборонного ведомства Франции напомнила слова главы государства Эмманюэля Макрона, о том, что Франция готова развернуть военные элементы в Румынии, если НАТО примет такое решение

По ее словам, этот вопрос будет в ближайшее время обсуждаться членами НАТО.

Напомним:

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Представитель администрации французского президента рассказал, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном в пятницу заверил в стремлении к диалогу и отсутствии намерений обострять ситуацию вокруг Украины.