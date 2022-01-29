Угроза войны: Франция подтвердила готовность направить войска в Румынию
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли высказалась за диалог и дипломатическое решение спровоцированного Россией кризиса, напомнив при этом о готовности Франции развернуть в Румынии военную силу.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на France Inter
Прямая речь Парли: "Диалог продолжается, и мы убеждены, что именно через диалог, через дипломатические и политические решения мы должны разрешить этот конфликт. Президент республики вместе с другими руководителями мобилизовал все силы, чтобы прийти к деэскалации".
Детали: При этом глава оборонного ведомства Франции напомнила слова главы государства Эмманюэля Макрона, о том, что Франция готова развернуть военные элементы в Румынии, если НАТО примет такое решение
По ее словам, этот вопрос будет в ближайшее время обсуждаться членами НАТО.
Напомним:
Представитель администрации французского президента рассказал, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном в пятницу заверил в стремлении к диалогу и отсутствии намерений обострять ситуацию вокруг Украины.