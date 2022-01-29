Канал у Швейцарії показав стягування російських військ до України, у МЗС РФ обурилися
МЗС Росії розкритикувало сюжет швейцарського телебачення про стягування російських військ до кордону України. Москва спробувала виправдати свої дії тим, що її військові маневри нібито зумовлені "оборонними навчаннями".
Джерело: сюжет швейцарського каналу SRF, МЗС РФ у Twitter
Деталі: Матеріал під назвою "Український конфлікт: чи йде війна зараз?" з'явився на сайті каналу 28 січня. У сюжеті кореспондент SRF у Росії Девід Науер повідомляє глядачам, що РФ стягує танки та війська до кордону з Україною.
За словами Науера, Росія хоче використати всі засоби, щоб запобігти вступу України до НАТО чи ЄС.
У МЗС РФ назвали сюжет "антиросійським" і великими літерами написали, що стягування військ пояснюється нібито оборонними навчаннями, і загалом дані журналістів - нібито "маразм".
Дослівно: "Журналіст, мабуть, все-таки має на увазі підготовку до оборонних російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість-2022". ОБОРОННІ. НАВЧАННЯ. На території СОЮЗНОЇ КРАЇНИ.
Ажіотаж у західних ЗМІ навколо російсько-українських відносин досяг точки кипіння – чи, краще сказати, крайньої стадії маразму. Матеріали один одного абсурдніші, але всіх перевершила швейцарська телерадіомовна компанія SRF, опублікувавши відеосюжет під заголовком "Росія стягує свої війська до кордону з Україною".
Нагадаємо:
- 29 січня Російське міністерство оборони повідомило, що війська та авіація Західного військового округу, що межує з Україною, "повертаються в місця базування", оскільки нібито завершили "планову перевірку" боєготовності. При цьому тактичні навчання та планові заходи не припиняються.