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Канал у Швейцарії показав стягування російських військ до України, у МЗС РФ обурилися

Субота, 29 січня 2022, 20:09
Скрин відео

МЗС Росії розкритикувало сюжет швейцарського телебачення про стягування російських військ до кордону України. Москва спробувала виправдати свої дії тим, що її військові маневри нібито зумовлені "оборонними навчаннями".

Джерело: сюжет швейцарського каналу SRF, МЗС РФ у Twitter

Деталі: Матеріал під назвою "Український конфлікт: чи йде війна зараз?" з'явився на сайті каналу 28 січня. У сюжеті кореспондент SRF у Росії Девід Науер повідомляє глядачам, що РФ стягує танки та війська до кордону з Україною.

За словами Науера, Росія хоче використати всі засоби, щоб запобігти вступу України до НАТО чи ЄС.

У МЗС РФ назвали сюжет "антиросійським" і великими літерами написали, що стягування військ пояснюється нібито оборонними навчаннями, і загалом дані журналістів - нібито "маразм".

Дослівно: "Журналіст, мабуть, все-таки має на увазі підготовку до оборонних російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість-2022". ОБОРОННІ. НАВЧАННЯ. На території СОЮЗНОЇ КРАЇНИ.

Ажіотаж у західних ЗМІ навколо російсько-українських відносин досяг точки кипіння – чи, краще сказати, крайньої стадії маразму. Матеріали один одного абсурдніші, але всіх перевершила швейцарська телерадіомовна компанія SRF, опублікувавши відеосюжет під заголовком "Росія стягує свої війська до кордону з Україною".

Нагадаємо:

  • 29 січня Російське міністерство оборони повідомило, що війська та авіація Західного військового округу, що межує з Україною, "повертаються в місця базування", оскільки нібито завершили "планову перевірку" боєготовності. При цьому тактичні навчання та планові заходи не припиняються.

Теми: війнаРосіяШвейцаріяУкраїна
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