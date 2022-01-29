Канал в Швейцарии показал стягивание российских войск к Украине, в МИД РФ возмутились

МИД России раскритиковал сюжет швейцарского телевидения о стягивании российских войск к границе Украины. Москва попыталась оправдать свои действия тем, что ее военные маневры якобы обусловлены "оборонительными учениями".

Источник: сюжет швейцарского канала SRF, МИД РФ в Twitter

Детали: Материал под названием "Украинский конфликт: идет ли война сейчас?" появился на сайте канала 28 января. В сюжете корреспондент SRF в России Дэвид Науэр сообщает зрителям, что РФ стягивает танки и войска к границе с Украиной.

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По словам Науэра, Россия хочет использовать все средства, чтобы предотвратить вступление Украины в НАТО или ЕС.

В МИД РФ назвали сюжет "антироссийским" и заглавными буквами написали, что стягивание войск объясняется якобы оборонительными учениями, и в целом данніе журналистов - якобы "маразм".

Дословно: "Журналист, видимо, все-таки имеет в виду подготовку к оборонительным российско-белорусским учениям "Союзная решимость–2022". ОБОРОНИТЕЛЬНЫМ. УЧЕНИЯМ. На территории СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА.

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Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения - или, лучше сказать, крайней стадии маразма. Материалы один другого абсурднее, но всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF, опубликовав видеосюжет под заголовком "Россия стягивает свои войска к границе с Украиной".

Напомним: