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РФ заявляє, що повертає частину військ до місць базування, але "навчання" продовжаться

Субота, 29 січня 2022, 17:14
Війська Західного військового округу РФ, фото російського Міністерства оборони

Російське військове відомство повідомляє, що війська та авіація Західного військового округу, що межує з Україною, "повертаються до місць базування", оскільки нібито завершили "планову перевірку" боєготовності. При цьому тактичні навчання та планові заходи не припиняються.

Джерело: видання Інтерфакс із посиланням на пресслужбу Західного військового округу РФ

Пряма мова командувача військ ЗВО РФ Олександра Журавльова: "Усі завдання, що стоять перед військами в рамках перевірки боєготовності, виконані в повному обсязі. У нас продовжуються планові заходи бойової підготовки на полігонах. Попереду цілий комплекс заходів, включаючи двосторонні тактичні навчання із залученням авіації та систем ППО".

Деталі: Повідомляється, що російські підрозділи бригад зв'язку, передові загони інженерних підрозділів, а також радіаційного, хімічного та біологічного захисту прибувають до пунктів постійної дислокації.

Там додали, що після повернення організовано обслуговування озброєння та військової техніки - поповнюються необхідні запаси паливно-мастильних матеріалів, ракет та боєприпасів, витрачених під час тактичних навчань.

За даними Інтерфаксу, у "тренуваннях" ЗВО було задіяно понад 1 тисячу військових Першої танкової армії та близько 100 одиниць військової техніки. Під час навчань в Іванівській області розрахунки ракетних комплексів "Іскандер-М" знищили польовий аеродром "противника". Крім того, відпрацьовувалося виведення з-під ракетно-авіаційного удару "противника" надманеврених винищувачів Су-35С, Су-30СМ та бомбардувальників Су-34.

Дослівно: "Авіація, задіяна під час перевірки, також повернулася на аеродроми базування".

Довідково: Західний військовий округ – одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних сил Росії на північному заході РФ.

 
Західний військовий округ РФ
Ілюстрація Радіо Свобода

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  • У свою чергу президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це шкодить економіці України. 

Теми: Росіякордонзброя
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