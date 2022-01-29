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РФ заявляє, що повертає частину військ до місць базування, але "навчання" продовжаться

Субота, 29 січня 2022, 16:14
РФ заявляє, що повертає частину військ до місць базування, але навчання продовжаться
Війська Західного військового округу РФ, фото російського Міністерства оборони

Російське військове відомство повідомляє, що війська та авіація Західного військового округу, що межує з Україною, "повертаються до місць базування", оскільки нібито завершили "планову перевірку" боєготовності. При цьому тактичні навчання та планові заходи не припиняються.

Джерело: видання Інтерфакс із посиланням на пресслужбу Західного військового округу РФ

Пряма мова командувача військ ЗВО РФ Олександра Журавльова: "Усі завдання, що стоять перед військами в рамках перевірки боєготовності, виконані в повному обсязі. У нас продовжуються планові заходи бойової підготовки на полігонах. Попереду цілий комплекс заходів, включаючи двосторонні тактичні навчання із залученням авіації та систем ППО".

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Деталі: Повідомляється, що російські підрозділи бригад зв'язку, передові загони інженерних підрозділів, а також радіаційного, хімічного та біологічного захисту прибувають до пунктів постійної дислокації.

Там додали, що після повернення організовано обслуговування озброєння та військової техніки - поповнюються необхідні запаси паливно-мастильних матеріалів, ракет та боєприпасів, витрачених під час тактичних навчань.

За даними Інтерфаксу, у "тренуваннях" ЗВО було задіяно понад 1 тисячу військових Першої танкової армії та близько 100 одиниць військової техніки. Під час навчань в Іванівській області розрахунки ракетних комплексів "Іскандер-М" знищили польовий аеродром "противника". Крім того, відпрацьовувалося виведення з-під ракетно-авіаційного удару "противника" надманеврених винищувачів Су-35С, Су-30СМ та бомбардувальників Су-34.

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Дослівно: "Авіація, задіяна під час перевірки, також повернулася на аеродроми базування".

Довідково: Західний військовий округ – одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних сил Росії на північному заході РФ.

 
Західний військовий округ РФ
Ілюстрація Радіо Свобода

Нагадаємо:

  • Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати "дуже серйозно" ставляться до нарощування десятків тисяч російських військ на кордоні з Україною.
  • У свою чергу президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це шкодить економіці України. 

Теми: Росіякордонзброя
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