Кулеба: Відключення Росії від SWIFT у разі війни – на етапі гострих дебатів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив позицію Києва щодо необхідності відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT у якості покарання за військову агресію.

Джерело: Кулеба у своїй колонці на НВ

Деталі: На переконання дипломата, таку санкцію щодо Росії потрібно застосувати, проте раніше відключення SWIFT навіть не обговорювалося під час розмов про перелік санкцій. Зараз же ситуація змінилася.

Реклама:

Пряма мова: "За ці тижні та місяці проведено сотні переговорів задля втілення цього пакету (стримування Росії - УП). Результати всі бачать. Кількість літаків з "аргументами" на посилення Збройних сил України від наших союзників. Узгодження між США, Великою Британією, Канадою і ЄС ключових параметрів санкційного пакету.

Раніше про відключення Росії від SWIFT навіть боялися заводити розмову. Зараз про це тривають гострі дебати. Хоча, на нашу думку, тут немає про що дискутувати".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

За даними The Wall Street Journal, план санкцій США проти Росії на випадок подальшого вторгнення в Україну включає кілька найбільших російських банків, санкції щодо держборгу РФ та експортний контроль у ключових секторах. Проте санкції щодо експорту нафти та газу або відключення Росії від SWIFT поки не передбачені. Видання зазначає, що остаточного рішення щодо можливих санкцій у США ще не ухвалили.