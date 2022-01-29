Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба: Отключение России от SWIFT в случае войны – на этапе острых дебатов

Суббота, 29 января 2022, 20:11
Кулеба: Отключение России от SWIFT в случае войны – на этапе острых дебатов
Изображение NurPhoto/Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил позицию Киева о необходимости отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в качестве наказания за военную агрессию.

Источник: Кулеба в своей колонке на НВ

Детали: По убеждению дипломата, такую ​​санкцию в отношении России следует применить, однако раньше отключение SWIFT даже не обсуждалось во время разговоров о перечне санкций. Сейчас ситуация изменилась.

Реклама:

Прямая речь: "За эти недели и месяцы проведены сотни переговоров для воплощения этого пакета (сдерживание России – УП). Результаты все видят. Количество самолетов с "аргументами" на усиление Вооруженных сил Украины от наших союзников. Согласование между США, Великобританией, Канадой и ЕС ключевых параметров санкционного пакета.

Ранее об отключении России от SWIFT даже боялись заводить разговор. Сейчас об этом продолжаются острые дебаты. Хотя, по нашему мнению, здесь не о чем дискутировать".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

По данным The Wall Street Journal, план санкций США против России на случай дальнейшего вторжения в Украину включает несколько крупнейших российских банков, санкции по госдолгу РФ и экспортный контроль в ключевых секторах. Однако санкции по экспорту нефти и газа или отключения России от SWIFT пока не предусмотрены. Издание отмечает, что окончательное решение о возможных санкциях в США еще не принято.

Темы: санкцииРосcиявойнабанки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
санкции
Задержанный в Швеции шпион помогал с экспортом подсанкционных товаров в РФ
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Криптогигант Binance рассматривает возможность полного выхода из России
Последние новости
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: