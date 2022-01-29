Кулеба: Отключение России от SWIFT в случае войны – на этапе острых дебатов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил позицию Киева о необходимости отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в качестве наказания за военную агрессию.

Источник: Кулеба в своей колонке на НВ

Детали: По убеждению дипломата, такую ​​санкцию в отношении России следует применить, однако раньше отключение SWIFT даже не обсуждалось во время разговоров о перечне санкций. Сейчас ситуация изменилась.

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Прямая речь: "За эти недели и месяцы проведены сотни переговоров для воплощения этого пакета (сдерживание России – УП). Результаты все видят. Количество самолетов с "аргументами" на усиление Вооруженных сил Украины от наших союзников. Согласование между США, Великобританией, Канадой и ЕС ключевых параметров санкционного пакета.

Ранее об отключении России от SWIFT даже боялись заводить разговор. Сейчас об этом продолжаются острые дебаты. Хотя, по нашему мнению, здесь не о чем дискутировать".

Напомним:

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По данным The Wall Street Journal, план санкций США против России на случай дальнейшего вторжения в Украину включает несколько крупнейших российских банков, санкции по госдолгу РФ и экспортный контроль в ключевых секторах. Однако санкции по экспорту нефти и газа или отключения России от SWIFT пока не предусмотрены. Издание отмечает, что окончательное решение о возможных санкциях в США еще не принято.