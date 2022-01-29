Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба: Отключение России от SWIFT в случае войны – на этапе острых дебатов

Суббота, 29 января 2022, 21:11
Изображение NurPhoto/Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил позицию Киева о необходимости отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в качестве наказания за военную агрессию.

Источник: Кулеба в своей колонке на НВ

Детали: По убеждению дипломата, такую ​​санкцию в отношении России следует применить, однако раньше отключение SWIFT даже не обсуждалось во время разговоров о перечне санкций. Сейчас ситуация изменилась.

Прямая речь: "За эти недели и месяцы проведены сотни переговоров для воплощения этого пакета (сдерживание России – УП). Результаты все видят. Количество самолетов с "аргументами" на усиление Вооруженных сил Украины от наших союзников. Согласование между США, Великобританией, Канадой и ЕС ключевых параметров санкционного пакета.

Ранее об отключении России от SWIFT даже боялись заводить разговор. Сейчас об этом продолжаются острые дебаты. Хотя, по нашему мнению, здесь не о чем дискутировать".

Напомним:

По данным The Wall Street Journal, план санкций США против России на случай дальнейшего вторжения в Украину включает несколько крупнейших российских банков, санкции по госдолгу РФ и экспортный контроль в ключевых секторах. Однако санкции по экспорту нефти и газа или отключения России от SWIFT пока не предусмотрены. Издание отмечает, что окончательное решение о возможных санкциях в США еще не принято.

Темы: санкцииРосcиявойнабанки


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Утерянное" видео ДТП с Трухиным: у Венедиктовой вину положили на патрульную полицию

Новости 4 февраля: реакция Монастырского на ДТП с Трухиным, матч Украины и России

видеоУкраина минимально проиграла России в полуфинале Евро-22 по футзалу

"Украинская правда" передала видео с Трухиным в НАБУ

видеоМонастырский наконец отреагировал на скандальное видео с Трухиным: Я бы его послал

ФОТОВ Беларуси сбили российский беспилотник, но сказали, что украинский – журналисты

Все новости...
санкции
Беларусь ввела контрсанкции против Сербии
План санкций США против РФ включает банки и госдолг, но не SWIFT – СМИ
Россия запретила въезд ряду представителей Евросоюза
Последние новости
23:56
Разумков обратится к КСУ по поводу назначения главы ГБР
23:33
Франция обновила условия въезда для украинцев
23:03
фотоСамый большой монумент Украины подсветили цветами флага
22:38
Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса
22:13
Заработала "горячая линия" территориальной обороны
21:55
Новости экономики: провальный запуск спутника, Олимпиада и потери Цукерберга
21:48
В Офисе президента подтвердили визит Шольца в Украину
21:32
Акции Ford упали более чем на 10% – не оправдал ожиданий инвесторов
21:21
"Утерянное" видео ДТП с Трухиным: у Венедиктовой вину положили на патрульную полицию
21:00
Новости 4 февраля: реакция Монастырского на ДТП с Трухиным, матч Украины и России
Все новости...