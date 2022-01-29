План санкцій США проти РФ включає банки та держборг, але не SWIFT – ЗМІ

План санкцій США проти Росії на випадок подальшого вторгнення в Україну включає кілька найбільших російських банків, санкції щодо держборгу РФ та експортний контроль у ключових секторах, проте санкції щодо експорту нафти та газу або відключення Росії від SWIFT поки не обговорюється.

Джерело: Politico і "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal

Дослівно: "Потенційні цілі включають кілька найбільших російських державних банків, таких як ВТБ банк, заборона на будь-яку торгівлю новими випусками російського державного боргу і застосування експортного контролю в ключових секторах, таких як передова мікроелектроніка".

Деталі: При цьому видання зазначає, що остаточного рішення щодо можливих санкцій ще не ухвалено.

"На даний момент не обговорюються санкції щодо експорту нафти та природного газу або відключення Росії від SWIFT", - сказав WSJ один із чиновників.

Як зазначає "Європейська правда", представники адміністрації заявили WSJ , що санкції значно перевищать інші дії, вжиті проти Росії в останні роки.

"Ми починатимемо високо і залишаємося на високому рівні, і максимізуємо біль для Кремля", — сказав один чиновник.

Згідно з повідомленнями, серед компаній, які, ймовірно, постраждають від санкцій, є підтримувані державою ВТБ Банк, Газпромбанк і Сбербанк, останній з яких володіє 30% чистих активів у фінансовій системі Росії. При цьому Wall Street Journal також повідомив, що Сбербанк може не постраждати в першому раунді санкцій.

Повідомляється, що США також розглядають можливість заборони торгівлі, пов’язаної з російським суверенним боргом, і контролю над експортом до країни різних товарів, включаючи мікроелектроніку.

"Якщо ми збираємося змінити розрахунки Путіна, ми повинні бути готові разом накласти серйозні покарання", — сказав чиновник і пообіцяв, що будь-які санкції "завдадуть серйозного і негайного удару по Росії і з часом призведуть до того, що її економіка стане ще більш крихкою".

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