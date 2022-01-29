На Київщині сталося подвійне вбивство – поліція

У суботу ввечері на Київщині було вбито чоловіка та дружину.

Джерело: поліція Київської області у Facebook

Дослівно: "Напружений і трагічний суботній вечір. Подвійне вбивство на Київщині. Загинуло подружжя. Працюють усі служби".

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Деталі: Повідомляється, що на місці події вже перебувають начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, працівники карного розшуку, слідства, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції та інші служби.

Фото поліції

Доповнено 30 січня: Поліція затримала 52-річного мешканця Василькова, який підозрюється у вбивстві підприємця з Волинської області, а також його дружини.