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На Київщині сталося подвійне вбивство – поліція

Субота, 29 січня 2022, 21:34
На Київщині сталося подвійне вбивство – поліція
Фото поліції з місця вбивства

У суботу ввечері на Київщині було вбито чоловіка та дружину.

Джерело: поліція Київської області  у Facebook

Дослівно: "Напружений і трагічний суботній вечір. Подвійне вбивство на Київщині. Загинуло подружжя. Працюють усі служби".

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Деталі: Повідомляється, що на місці події вже перебувають начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, працівники карного розшуку, слідства, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції та інші служби.

 
Фото поліції

Доповнено 30 січня: Поліція  затримала 52-річного мешканця Василькова, який підозрюється у вбивстві підприємця з Волинської області, а також його дружини.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: вбивствоКиївська областьполіція
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