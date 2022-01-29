На Київщині сталося подвійне вбивство – поліція
Субота, 29 січня 2022, 22:34
У суботу ввечері на Київщині було вбито чоловіка та дружину.
Джерело: поліція Київської області у Facebook
Дослівно: "Напружений і трагічний суботній вечір. Подвійне вбивство на Київщині. Загинуло подружжя. Працюють усі служби".
Деталі: Повідомляється, що на місці події вже перебувають начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, працівники карного розшуку, слідства, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції та інші служби.
Доповнено 30 січня: Поліція затримала 52-річного мешканця Василькова, який підозрюється у вбивстві підприємця з Волинської області, а також його дружини.
Українська правда