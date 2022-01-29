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На Киевщине произошло двойное убийство – полиция

Суббота, 29 января 2022, 22:34
Фото полиции с места убийства

В субботу вечером на Киевщине были убиты муж и жена.

Источник: полиция Киевской области в Facebook

Дословно: "Напряженный и трагический субботний вечер. Двойное убийство на Киевщине. Погибли супруги. Работают все службы".

Подробности: Сообщается, что на месте происшествия уже находятся начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, работники уголовного розыска, следствия, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции и другие службы.

 
Фото полиции

Дополнено 30 января: Полиция задержала 52-летнего жителя Василькова, подозреваемого в убийстве предпринимателя из Волынской области, а также его жены.

Темы: убийствоКиевская областьполиция


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