На Киевщине произошло двойное убийство – полиция

В субботу вечером на Киевщине были убиты муж и жена.

Источник: полиция Киевской области в Facebook

Дословно: "Напряженный и трагический субботний вечер. Двойное убийство на Киевщине. Погибли супруги. Работают все службы".

Подробности: Сообщается, что на месте происшествия уже находятся начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, работники уголовного розыска, следствия, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции и другие службы.

Фото полиции

Дополнено 30 января: Полиция задержала 52-летнего жителя Василькова, подозреваемого в убийстве предпринимателя из Волынской области, а также его жены.