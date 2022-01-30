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Подвійне вбивство на Київщині розкрито: підозрюваного затримали

Неділя, 30 січня 2022, 13:53
Убивство подружжя, фото поліції з місця злочину

Поліція Київщини затримала 52-річного мешканця Василькова, який підозрюється у вбивстві підприємця з Волинської області, а також його дружини.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: Ввечері 29 січня на Обухівщині виявили чорний фургон з тілами двох підприємців з Волині. Правоохоронці констатують, що 45-ти та 50-річний підприємці приїхали на Київщину у справах і були жорстоко вбиті.

На тілі загиблих підприємців виявили численні забійні та колото різані рани.

Особу зловмисника вдалося встановити, поліція затримала підозрюваного – мешканця Василькова.

За попередніми даними, між нападником та підприємцем з Волині трапився словесний конфлікт, після чого зловмисник наніс чоловіку багаточисленні удари молотком. Після скоєного зловмисник кілька разів вдарив ножем дружину підприємця, внаслідок чого жінка загинула.

Підозрюваний намагався приховати сліди злочину, поклав тіла вбитих чоловіка й жнки у фургон і відвіз на одну із вулиць Василькова, де і покинув. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.

Нині зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі, або навіть довічне ув’язнення.

Пряма мова очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова: "З понівеченими тілами подружжя кат їхав містом, а потім покинув фургон неподалік від  центру Василькова. Цю чорну автівку ми оглядали вчора ввечері, коли прибули на місце події. Через численні поранення на тілі жертв сніг червонів від крові".

Затримання підозрюваного у подвійному вбивстві
Затримання підозрюваного у подвійному вбивстві

Теми: вбивствополіціяКиївська область
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