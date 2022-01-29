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Путін прорахувався, коли готував новий напад на Україну – The Washington Post

Субота, 29 січня 2022, 23:35
Владімір Путін, фото AFP via Getty Images

Американське видання дізналося, що президент РФ Владімір Путін недооцінив негативні наслідки для Росії, які настануть внаслідок масштабної агресії проти українців.

Джерело: матеріал The Washington Post

Деталі: За словами обізнаних посадовців, розвідка США має дані про те, що Путін недооцінив, наскільки дорого йому обійдеться нове вторгнення на українську територію.

У статті йдеться, що наступ призведе до руйнівних наслідків для російської економіки через санкції, які готові запровадити країни Заходу.

Повідомляється, що розвідка США прийшла до висновку, що Путіна дезінформує його власне коло радників. Вони, схоже, не бажають окреслювати російському президенту всі наслідки ініційованої ним війни, з якими зіткнеться країна.

Американський чиновник, який спеціалізується на темі РФ, зазначив, що ідея Путіна вторгнутися в Україну та будь-яким чином її окупувати, навіть тимчасово, "є надзвичайно амбітною та дещо божевільною".

Пряма мова: "У нього може бути план дуже швидко розгромити українських військових. Але я вважаю, що уроки історії мають навчити його, що (успішна військова операція - УП) не вирішує більшості інших проблем, з якими він зіткнеться".

Нагадаємо:

  • Російське військове відомство 29 січня повідомило, що війська та авіація Західного військового округу, що межує з Україною, "повертаються до місць базування", оскільки нібито завершили "планову перевірку" боєготовності. При цьому тактичні навчання та планові заходи не припиняються.

Теми: ПутінвійнарозвідкаСША
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