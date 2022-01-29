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Путин просчитался, когда готовил новое нападение на Украину – The Washington Post

Суббота, 29 января 2022, 23:35
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Американское издание узнало, что президент РФ Владимир Путин недооценил негативные последствия для России, которые наступят в результате масштабной агрессии против украинцев.

Источник: материал The Washington Post

Детали: По словам должностных лиц, знакомых с ситуацией, разведка США имеет данные о том, что Путин недооценил, насколько дорого ему обойдется новое вторжение на украинскую территорию.

В статье говорится, что наступление приведет к разрушительным последствиям для российской экономики из-за санкций, которые готовы ввести страны Запада.

Сообщается, что разведка США пришла к выводу, что Путина дезинформирует его собственный круг советников. Они, похоже, не желают рассказывать российскому президенту все последствия инициированной им войны, с которыми столкнется страна.

Американский чиновник, специализирующийся на теме РФ, отметил, что идея Путина вторгнуться в Украину и каким-либо образом ее оккупировать, даже временно, "чрезвычайно амбициозная и несколько сумасшедшая".

Прямая речь: "У него может быть план очень быстро разгромить украинских военных. Но я считаю, что уроки истории должны научить его, что (успешная военная операция – УП) не решает большинства других проблем, с которыми он столкнется".

Напомним:

  • Российское военное ведомство 29 января сообщило, что войска и авиация Западного военного округа, граничащего с Украиной, "возвращаются в места базирования" так как якобы завершили "плановую проверку" боеготовности. При этом тактические учения и плановые мероприятия не прекращаются.

Темы: ПутинвойнаразведкаСША


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