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Вбивство дитини: поліція затримала жінку на Харківщині

Субота, 29 січня 2022, 23:55
Тюрма, фото Cover/Getty Images

Мешканка села Безруки народила дівчинку вдома та через декілька днів задушила її, зловмистицю затримано.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Правоохоронці повідомляють, що тіло немовляти жінка поклала в пакет та сховала на території  свого домоволодіння. Мотиви вчинку жінки встановлюються.

Страшну знахідку виявила свекруха зловмисниці та повідомила до поліції 28 січня близько 11:30.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Харківського районного управління поліції. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази.

29 січня жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 10 до 15 років тюремного ув’язнення.

На даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу відносно зловмисниці.

Дослівно: "Слідчі встановили, що 23 січня жінка самостійно народила доньку за місцем мешкання, пологи приймав її 25-річний чоловік. Протягом вагітності жінка не перебувала на медичному обліку. 25 січня жінка вбила доньку. Тіло сховала. Чоловіку  повідомила, що віддала маля соціальним службам. В родині є старша дитина, якій немає двох років.

Українська правда
Теми: вбивствоХарківська областьдіти
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