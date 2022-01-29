Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вбивство дитини: поліція затримала жінку на Харківщині

Субота, 29 січня 2022, 22:55
Вбивство дитини: поліція затримала жінку на Харківщині
Тюрма, фото Cover/Getty Images

Мешканка села Безруки народила дівчинку вдома та через декілька днів задушила її, зловмистицю затримано.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Правоохоронці повідомляють, що тіло немовляти жінка поклала в пакет та сховала на території  свого домоволодіння. Мотиви вчинку жінки встановлюються.

Реклама:

Страшну знахідку виявила свекруха зловмисниці та повідомила до поліції 28 січня близько 11:30.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Харківського районного управління поліції. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази.

29 січня жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 10 до 15 років тюремного ув’язнення.

ВІДЕО ДНЯ

На даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу відносно зловмисниці.

Дослівно: "Слідчі встановили, що 23 січня жінка самостійно народила доньку за місцем мешкання, пологи приймав її 25-річний чоловік. Протягом вагітності жінка не перебувала на медичному обліку. 25 січня жінка вбила доньку. Тіло сховала. Чоловіку  повідомила, що віддала маля соціальним службам. В родині є старша дитина, якій немає двох років.

Українська правда
Теми: вбивствоХарківська областьдіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
вбивство
У мережу виклали відеозвернення Пригожина до "любителів обговорити його ліквідацію"
Росіяни влучили у хату пенсіонерки на Сумщині – вона загинула
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: