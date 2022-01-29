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Убийство ребенка: полиция задержала женщину в Харьковской области

Суббота, 29 января 2022, 22:55
Убийство ребенка: полиция задержала женщину в Харьковской области
Тюрьма, фото Cover/Getty Images

Жительница села Безруки родила девочку дома и через несколько дней задушила ее, злоумышленница задержана.

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Источник: Нацполиция

Детали: Правоохранители сообщают, что тело младенца женщина положила в пакет и спрятала на территории своего домовладения. Мотивы поступка женщины устанавливаются.

Страшную находку обнаружила свекровь злоумышленницы и сообщила полиции 28 января около 11:30.

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По адресу выезжала следственно-оперативная группа Харьковского райуправления полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли доказательства.

29 января женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 10 до 15 лет тюремного заключения.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленницы.

Дословно: "Следователи установили, что 23 января женщина самостоятельно родила дочь по месту жительства, роды принимал ее 25-летний муж. В течение беременности женщина не состояла на медицинском учете. 25 января женщина убила дочь. Тело спрятала. Мужчине сообщила, что отдала малышку социальным службам. В семье есть старший ребенок, которому нет и двух лет".

Украинская правда
Темы: убийствоХарьковская областьдети
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