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Байден пообіцяв Зеленському "рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну"

Неділя, 2 січня 2022, 23:13
Байден пообіцяв Зеленському рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну
Володимир Зеленський і Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну".

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Деталі: За повідомленням Білого дому, президенти висловили підтримку дипломатичним зусиллям, які розпочнуться наступного тижня з двостороннього діалогу про стратегічну стабільність у рамках Ради НАТО-Росія і співробітництва в Європі.

Байден підкреслив прихильність Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів принципу "нічого про вас без вас".

Він підтвердив підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України.

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Байден також наголосив на підтримці заходів щодо деескалації напруги на Донбасі та імплементації Мінських домовленостей на підтримку Нормандського формату.

Передісторія:

  • 30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели другу телефонну розмову в цьому місяці. Розмова тривала 50 хвилин.
  • Байден у розмові з Путіним "дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну". Водночас Путін сказав, що санкції проти РФ можуть призвести до розриву відносин між країнами.
  • Переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня.
  • 7 грудня Байден і Путін провели віртуальні переговори, вони спілкувались понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною. Путін висунув вимогу так званих "гарантій безпеки" для Росії.
  • Після цього 9 грудня відбулася розмова Байдена і президента України Володимира Зеленського, що тривала півтори години.

Українська правда
Теми: БайденЗеленський
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