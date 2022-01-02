Байден пообіцяв Зеленському "рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну"
Президент США Джо Байден мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Джерело: Білий дім
Дослівно: "Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну".
Деталі: За повідомленням Білого дому, президенти висловили підтримку дипломатичним зусиллям, які розпочнуться наступного тижня з двостороннього діалогу про стратегічну стабільність у рамках Ради НАТО-Росія і співробітництва в Європі.
Байден підкреслив прихильність Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів принципу "нічого про вас без вас".
Він підтвердив підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України.
Байден також наголосив на підтримці заходів щодо деескалації напруги на Донбасі та імплементації Мінських домовленостей на підтримку Нормандського формату.
Передісторія:
- 30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели другу телефонну розмову в цьому місяці. Розмова тривала 50 хвилин.
- Байден у розмові з Путіним "дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну". Водночас Путін сказав, що санкції проти РФ можуть призвести до розриву відносин між країнами.
- Переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня.
- 7 грудня Байден і Путін провели віртуальні переговори, вони спілкувались понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною. Путін висунув вимогу так званих "гарантій безпеки" для Росії.
- Після цього 9 грудня відбулася розмова Байдена і президента України Володимира Зеленського, що тривала півтори години.