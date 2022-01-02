Байден пообіцяв Зеленському "рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну"

Президент США Джо Байден мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну".

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Деталі: За повідомленням Білого дому, президенти висловили підтримку дипломатичним зусиллям, які розпочнуться наступного тижня з двостороннього діалогу про стратегічну стабільність у рамках Ради НАТО-Росія і співробітництва в Європі.

Байден підкреслив прихильність Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів принципу "нічого про вас без вас".

Він підтвердив підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України.

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Байден також наголосив на підтримці заходів щодо деескалації напруги на Донбасі та імплементації Мінських домовленостей на підтримку Нормандського формату.

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