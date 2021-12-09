Зеленський прокоментував розмову з Байденом

Президент Володимир Зеленський каже, що обговорив з американським лідером Джо Байденом ситуацію в ОРДЛО.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Завершив півторагодинну розмову з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі".

Деталі: крім того, пише Зеленський, вони з американським колегою "торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні". Інших деталей він не повідомив.

Завершив півторагодинну розмову з @POTUS. Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні. pic.twitter.com/rialXAQGxq — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2021

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів більше подробиць про зідзвон президентів.

Нагадаємо: Першу телефонну розмову з Зеленським Байден провів 2 квітня.

Передісторія: