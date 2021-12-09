Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський прокоментував розмову з Байденом

Четвер, 9 грудня 2021, 22:34
Володимир Зеленський і Джо Байден, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський каже, що обговорив з американським лідером Джо Байденом ситуацію в ОРДЛО.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Завершив півторагодинну розмову з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі".

Деталі: крім того, пише Зеленський, вони з американським колегою "торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні". Інших деталей він не повідомив.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів більше подробиць про зідзвон президентів.

Нагадаємо: Першу телефонну розмову з Зеленським Байден провів 2 квітня.

Передісторія:

  • 7 грудня відбулися переговори Байдена та Путіна. Вони тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.
  • Путін заявив Байдену, що НАТО нібито робить "небезпечні спроби" освоєння української території.
  • У США повідомили, що Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО.

Теми: ЗеленськийБайденСШАУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ центрі Києва провалився асфальт, змінено рух транспорту

фотоУ Луцьку авто в’їхало в натовп на переході: є постраждалі

видео"Ти що, тупий?": з'явилося нове відео з Гогілашвілі - поскандалив з патрульними у Києві

G7 попереджає Росію про серйозні наслідки у випадку вторгнення в Україну

Скандал з Гогілашвілі: Зеленський просить звільнити заступника глави МВС

Мігранти прорвалися з Білорусі до Польщі, постраждав польський військовий

Усі новини...
Зеленський
Зеленський та Байден розмовляли півтори години: обговорювали Путіна та реформи
Зеленський нагородив високим орденом президента УЄФА
Зеленський розповів президенту УЄФА, що Україна хоче прийняти матч Суперкубка
Останні новини
19:02
Новини економіки: тиск на главу НБУ, платні пакети
18:59
"Зоря" дала бій "Динамо": кияни йдуть у зиму на другому місці
18:47
На Львівщині 10 дітей отруїлися невідомою речовиною
18:24
Бійка у Харкові: госпіталізовано 5 поліцейських
18:09
У Мінекономіки пояснили зниження активів ДП на майже 400 мільярдів у звіті
18:01
Байден і Путін проведуть ще одну розмову щодо України - Кремль
17:45
ООС: 4 обстріли, українські військові відкривали вогонь у відповідь
17:25
фотоУ центрі Києва провалився асфальт, змінено рух транспорту
17:22
У Греції сильний шторм призвів до повеней, загинула жінка
17:08
Нідерландський гонщик Ферстаппен у драматичній гонці став чемпіоном світу в Формулі-1
Усі новини...