Зеленський прокоментував розмову з Байденом
Президент Володимир Зеленський каже, що обговорив з американським лідером Джо Байденом ситуацію в ОРДЛО.
Джерело: Зеленський у Twitter
Пряма мова: "Завершив півторагодинну розмову з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі".
Деталі: крім того, пише Зеленський, вони з американським колегою "торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні". Інших деталей він не повідомив.
Завершив півторагодинну розмову з @POTUS. Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні. pic.twitter.com/rialXAQGxq— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2021
Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів більше подробиць про зідзвон президентів.
Нагадаємо: Першу телефонну розмову з Зеленським Байден провів 2 квітня.
Передісторія:
- 7 грудня відбулися переговори Байдена та Путіна. Вони тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.
- Путін заявив Байдену, що НАТО нібито робить "небезпечні спроби" освоєння української території.
- У США повідомили, що Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО.