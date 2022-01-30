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Джонсон наказав збройним силам Британії підготуватися до розгортання в Європі

Неділя, 30 січня 2022, 00:30
Джонсон наказав збройним силам Британії підготуватися до розгортання в Європі
ФОТО: GETTY IMAGES

Наступного тижня Великобританія запропонує НАТО "велике" розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі - у відповідь на концентрацію російських  військ на кордоні з Україною.

Джерело: прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, на якого посилаються AFP та Reuters

Пряма мова: "Я наказав нашим збройним силам підготуватися до розгортання в Європі наступного тижня, щоб ми могли підтримувати наших союзників по НАТО на суші, на морі та в повітрі".

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Деталі: Як зазначається, пропозиція членам оборонного пакту НАТО в Північних країнах та країнах Балтії передбачає подвоєння приблизно 1150 британських військовослужбовців, які зараз перебувають у країнах Східної Європи, і відправку "оборонної зброї" ​​до Естонії.

Джонсон сказав, що "цей пакет стане чітким сигналом Кремлю: ми не потерпимо їхньої дестабілізуючої діяльності і завжди підтримуватимемо наших союзників по НАТО перед ворожістю Росії".

Британський лідер заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін обере "кровопролиття та руйнування" в Україні, це буде "трагедією для Європи", і що "Україна має бути вільною у виборі свого майбутнього".

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Офіційні особи завершать деталі пропозиції у Брюсселі наступного тижня, а міністри обговорять військові варіанти у понеділок.

Нагадаємо: Наступного тижня Джонсон проведе переговори з Путіним. Також очікується, що у понеділок міністерство закордонних справ Британії оголосить про жорсткіші санкції проти РФ.

Теми: Велика БританіяРосіяНАТО
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