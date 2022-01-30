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Джонсон приказал вооруженным силам Британии подготовиться к развертыванию в Европе

Воскресенье, 30 января 2022, 01:30
ФОТО: GETTY IMAGES

На следующей неделе Великобритания предложит НАТО "большое" развертывание войск, оружия, военных кораблей и самолетов в Европе - в ответ на концентрацию российских войск на границе с Украиной.

Источник: премьер-министр Британии Борис Джонсон, на которого ссылаются AFP и Reuters

Прямая речь: "Я приказал нашим вооруженным силам подготовиться к развертыванию в Европе на следующей неделе, чтобы мы могли поддерживать наших союзников по НАТО на суше, на море и в воздухе".

Детали: Как отмечается, предложение членам оборонного пакта НАТО в Северных странах и странах Балтии предполагает удвоение примерно 1150 британских военнослужащих, находящихся сейчас в странах Восточной Европы, и отправку "оборонного оружия" в Эстонию.

Джонсон сказал, что "этот пакет станет четким сигналом Кремлю: мы не потерпим их дестабилизирующую деятельность и всегда будем поддерживать наших союзников по НАТО перед враждебностью России".

Британский лидер заявил, что если президент России Владимир Путин изберет "кровопролитие и разрушение" в Украине, это будет "трагедией для Европы", и что "Украина должна быть свободна в выборе своего будущего".

Официальные лица завершат детали предложения в Брюсселе на следующей неделе, а министры обсудят военные варианты в понедельник.

Напомним: На следующей неделе Джонсон проведет переговоры с Путиным. Также ожидается, что в понедельник министерство иностранных дел Британии объявит о более жестких санкциях против РФ.

Темы: ВеликобританияРосcияНАТО


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