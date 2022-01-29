ЗМІ: Наступного тижня Джонсон проведе переговори з Путіним

Британський прем’єр Борис Джонсон проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним наступного тижня.

Джерело: джерела в уряді The Guardian, Reuters

Деталі: Крім того, очікується, що у понеділок міністерство закордонних справ Британії оголосить про жорсткіші санкції проти РФ. Як пише видання, це означає, що Британія може націлитись на стратегічні та фінансові інтереси Росії попри повідомлення США про побоювання щодо обсягу "брудних" російських грошей у Лондоні. Американські дипломати висловили стурбованість тим, що будь-які санкції, запроваджені проти Росії виявляться неефективними через величезну кількість російських багатств у британській столиці, яка також називається "Лондонградом".

Представник Даунінг-стріт заявив, що "прем'єр-міністр (Джонсон – ред.) сповнений рішучості прискорити дипломатичні зусилля та посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі".

Зазначається, що наступного тижня Джонсон здійснить закордонний візит "в регіон", однак офіс Джонсона не повідомив подробиць про те, коли і куди саме відбудеться поїздка.

Що передувало: 25 січня Джонсон заявив, що він вірить у плани Росії щодо блискавичного наступу в Україні та захоплення Києва, але пообіцяв у разі вторгнення Росії до України швидко та рішуче запровадити національні санкції проти високопосадовців російського уряду та російської економіки. Окрім того, за словами Джонсона, Британія наполягає на посиленні пакету санкцій в НАТО.