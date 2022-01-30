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У Китаї — спалах COVID-випадків серед спортсменів та чиновників на Олімпіаді

Неділя, 30 січня 2022, 04:29
ФОТО: GETTY IMAGES

Щоденна кількість  випадків COVID-19 серед спортсменів та офіційних осіб команд на зимових Олімпійських іграх у Пекіні зросла до 19 у п'ятницю – днем раніше було лише два випадки.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що включно з спортсменами та офіційними особами, 36 співробітників, пов'язаних з Іграми, були заражені: 29 – після прибуття в пекінський аеропорт і семеро вже в "замкнутій петлі", яка відокремлює персонал заходу від публіки.

Головний лікар Ігор Брайан Макклоскі сказав, що наразі - піковий період, коли люди прибувають до Китаю. За словами Макклоскі, організатори "впевнені" у своїй системі профілактики COVID-19, і проникнення інфекції до громадськості є малоймовірним.

Згідно з підрахунком Reuters попередніх заяв, кількість випадків серед спортсменів та офіційних осіб команд перевищила кількість випадків серед "інших зацікавлених сторін", включаючи ЗМІ, спонсорів та персонал, вперше з того часу, як 23 січня Китай почав публікувати щоденні дані про випадки коронавірусу, пов'язаних з Олімпійським іграми.

Для довідки. Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться у Пекіні з 4 по 20 лютого. Збірна України буде представлена на Олімпіаді в Пекіні у рекордній кількості видів спорту – 12, а делегація складатиметься з 45-ти спортсменів.

Що передувало: 27 січня стало відомо про перший випадок COVID-19 у складі української збірної на Олімпіаді в Пекіні - позитивний результат тесту на коронавірус отримав тренер чоловічої збірної з біатлону Юрай Санітра.

Теми: коронавірусКитайОлімпіада
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