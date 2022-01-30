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В Китае — вспышка COVID-случаев среди спортсменов и чиновников на Олимпиаде

Воскресенье, 30 января 2022, 04:29
ФОТО: GETTY IMAGES

Ежедневное количество случаев COVID-19 среди спортсменов и официальных лиц команд на зимних Олимпийских играх в Пекине выросло до 19 в пятницу – днем ​​ранее было всего два случая.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что включая спортсменов и официальных лиц, 36 сотрудников, связанных с Играми, были заражены: 29 – по прибытии в пекинский аэропорт и семеро уже в "замкнутой петле", отделяющей персонал мероприятия от публики.

Главный врач Игр  Брайан Макклоски сказал, что сейчас – пиковый период, когда люди прибывают в Китай. По словам Макклоски, организаторы "уверены" в своей системе профилактики COVID-19, и проникновение инфекции в общество маловероятно.

Согласно подсчету Reuters предварительных заявлений, количество случаев среди спортсменов и официальных лиц команд превысило число случаев среди "других заинтересованных сторон", включая СМИ, спонсоров и персонал, впервые с тех пор, как 23 января Китай начал публиковать ежедневные данные о случаях коронавируса, связанных с Олимпийским играми.

Для справки. Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная Украины будет представлена на Олимпиаде в Пекине в рекордном количестве видов спорта – 12, а делегация будет состоять из 45 спортсменов.

Что предшествовало: 27 января стало известно о первом случае COVID-19 в составе украинской сборной на Олимпиаде в Пекине – положительный результат теста на коронавирус получил тренер мужской сборной по биатлону Юрай Санитра.

Темы: коронавирусКитайОлимпиада


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