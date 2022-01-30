Франція — перша у світі за добовою поширеністю Covid, далі Індія і Бразилія

За добу 28 січня у світі виявили 2 646 607 випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема у Франції – 332 398 заражень, в Індії - 229 576, у Бразилії – 207 316. Крім того, у США – 192 028 хворих, а в Німеччині – 143 518.

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Україна, де 37 351 хворий, на 21 місці у світі між Данією та Австрією. У Європі Україна на 12 місці.

7 665 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна (149 смертей) на 13 місці у світі і на 6 серед європейських країн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Нагадаємо: 28 січня в Україні зафіксували 37 351 новий випадок COVID, що є третім добовим антирекордом поспіль. Загальна кількість смертей від коронавірусу за весь час пандемії в Україні перевищила 100 тисяч осіб. Госпіталізовано 3 340 осіб, а одужало за добу 7 163 особи.