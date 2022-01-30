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Франция — первая в мире по суточной распространенности Covid, далее Индия и Бразилия

Воскресенье, 30 января 2022, 04:30
Франция — первая в мире по суточной распространенности Covid, далее Индия и Бразилия
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 28 января в мире обнаружили 2646607 случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности во Франции – 332 398 заражений, в Индии – 229 576, в Бразилии – 207 316. Кроме того, в США – 192 028 больных, а в Германии – 143 518.

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Украина, где 37 351 больной, на 21 месте в мире между Данией и Австрией. В Европе Украина на 12-м месте.

7 665 человек в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю Украина (149 смертей) на 13 месте в мире и 6 среди европейских стран.

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Напомним: 28 января в Украине зафиксировали 37 351 новый случай COVID, что является третьим суточным антирекордом подряд. Общее количество смертей от коронавируса за все время пандемии в Украине превысило 100 тысяч человек. Госпитализировано 3 340 человек, а выздоровело за сутки 7 163 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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