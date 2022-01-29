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Знову антирекорд: в Україні понад 37 тисяч випадків Covid

Субота, 29 січня 2022, 08:15

За добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий випадок Covid, що є третім добовим антирекордом поспіль.

Джерело: МОЗ

Деталі: Летальних випадків – 149, це приблизно стільки ж, як у попередні дні. Загальна кількість смертей внаслідок Covid за весь час пандемії в Україні перевищила 100 тисяч осіб.

Госпіталізовано за добу з підтвердженим Covid або підозрою на нього 3 340 осіб – цей показник також суттєво не змінився.

Одужало за добу 7 163 особи – приблизно на тисячу осіб більше, ніж напередодні.

Серед нових хворих – 5 341 дитина і 806 медпрацівників.

Найбільше нових випадків виявили на Львівщині (3791), а також Одещині (2598), Івано-Франківщині (2572) та в Києві (2418).

Найбільше летальних випадків – у Сумській (15), а також Львівській (12) областях. По 10 хворих померли у Запорізькій, Київській і Тернопільській областях.

За весь час пандемії в Україні виявили 4 017 961 випадок коронавірусу, помер 100 031 хворий, одужало 3 615 257 осіб, проведено ПЛР-тестувань – 17 942 426.

За добу 28 січня вакциновано проти Covid в Україні 78 564 людини. Першу дозу отримали 27 672 людини, другу дозу – 23 712 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 26 444 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 306 059 людей, з них отримали першу дозу – 15 306 057 людей, отримали дві дози – 14 600 434 людини, отримали додаткову дозу – 16 362 людини, бустерну дозу – 322 543 людини. Загалом проведено 30 245 396 щеплень.

Що передувало: За добу 26 січня в Україні зафіксували 32 393 випадків захворювання на Covid-19 – це був різкий стрибок і абсолютний максимум за 2 роки пандемії. До лікарні поклали 3 016 осіб, померли 154 хворих, одужали 5 237 осіб.

27 січня в Україні зафіксували 34 408 випадків Covid-19 – це другий поспіль антирекорд. Госпіталізували 3 342 особи, померли 144 пацієнти, одужали 6 142 особи.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Катерина Тищенко, УП
Теми: коронавірусвакцинація
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