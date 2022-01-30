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Ковід: в Україні більше 24 тисяч нових заражень

Неділя, 30 січня 2022, 08:21
Кількість заражень коронавірусом, Інфографіка УП

За добу 29 січня в країні виявили 24,5 тисячі нових хворих на коронавірус, померли 94 людини.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед них 3 378 дітей. Заразилися й 444 медпрацівники.

Також за минулу добу було оспіталізовано 3 692 людини, летальних випадків – 94.

Водночас дужало – 3 145 осіб.

За весь час пандемії захворіли 4 042 469 людей, хвороба забрала життя 100 125 українців.

Нагадаємо:

  • За добу 28 січня в Україні було зафіксовано 37 351 новий випадок Covid, що стало рекордною кількістю з початку пандемії.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Українська правда
Теми: коронавірусУкраїнаепідемія
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