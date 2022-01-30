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Ковид: в Украине более 24 тысяч новых заражений

Воскресенье, 30 января 2022, 08:21
Количество заражений коронавирусом, Инфографика УП

За сутки 29 января в стране обнаружили 24,5 тысячи новых больных коронавирусом, умерли 94 человека.

Источник: данные Минздрава

Детали: Зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди них 3378 детей. Заразились и 444 медработника.

Также за прошедшие сутки было госпитализировано 3 692 человека, летальных исходов – 94.

В то же время выздоровели 3 145 человек.

За все время пандемии заболели 4 042 469 человек, болезнь унесла жизни 100 125 украинцев.

Напомним:

  • За сутки 28 января в Украине был зафиксирован 37 351 новый случай Covid, что стало рекордом с начала пандемии.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине

Украинская правда
Темы: коронавирусУкраинаэпидемия


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