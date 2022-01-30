Ковид: в Украине более 24 тысяч новых заражений

За сутки 29 января в стране обнаружили 24,5 тысячи новых больных коронавирусом, умерли 94 человека.

Источник: данные Минздрава

Детали: Зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди них 3378 детей. Заразились и 444 медработника.

Также за прошедшие сутки было госпитализировано 3 692 человека, летальных исходов – 94.

В то же время выздоровели 3 145 человек.

За все время пандемии заболели 4 042 469 человек, болезнь унесла жизни 100 125 украинцев.

Напомним:

За сутки 28 января в Украине был зафиксирован 37 351 новый случай Covid, что стало рекордом с начала пандемии.

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