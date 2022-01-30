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Олимпиада: еще один тренер сборной Украины заразился коронавирусом

Воскресенье, 30 января 2022, 07:45
Олимпиада: еще один тренер сборной Украины заразился коронавирусом
Игорь Ященко, фото biathlon.com.ua

После того, как на самоизоляцию попал главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра, еще один тренер мужской команды сдал положительный тест на коронавирус.

Источник: Суспільне, biathlon.com.ua

Детали: Коронавирус обнаружили у одного из помощников Санитры – Игоря Ященко.

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Вслед за старшим наставником он тоже не сможет возглавить подготовку мужской сборной и начнет самоизоляцию в преддверии старта Олимпиады.

Первый тест Ященко оказался положительным, в то же время он в воскресенье, 30 января, сдаст еще один ПЦР-тест.

Спортсмены и члены команды каждый день сдают тесты. У украинских биатлонистов пока не был обнаружен коронавирус, однако среди тренерского штаба это уже второй случай.

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Со спортсменами будет продолжать работу Алексей Кравченко. Кроме того, в Пекине работает главный тренер женской команды Урош Велепец.

Что предшествовало: Ежедневное количество случаев COVID-19 среди спортсменов и официальных лиц команд на зимних Олимпийских играх в Пекине выросло до 19 в пятницу – днем раньше было всего два случая.

Темы: Олимпиадакоронавирусспорт
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