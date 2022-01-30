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Олимпиада: еще один тренер сборной Украины заразился коронавирусом

Воскресенье, 30 января 2022, 08:45
Игорь Ященко, фото biathlon.com.ua

После того, как на самоизоляцию попал главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра, еще один тренер мужской команды сдал положительный тест на коронавирус.

Источник: Суспільне, biathlon.com.ua

Детали: Коронавирус обнаружили у одного из помощников Санитры – Игоря Ященко.

Вслед за старшим наставником он тоже не сможет возглавить подготовку мужской сборной и начнет самоизоляцию в преддверии старта Олимпиады.

Первый тест Ященко оказался положительным, в то же время он в воскресенье, 30 января, сдаст еще один ПЦР-тест.

Спортсмены и члены команды каждый день сдают тесты. У украинских биатлонистов пока не был обнаружен коронавирус, однако среди тренерского штаба это уже второй случай.

Со спортсменами будет продолжать работу Алексей Кравченко. Кроме того, в Пекине работает главный тренер женской команды Урош Велепец.

Что предшествовало: Ежедневное количество случаев COVID-19 среди спортсменов и официальных лиц команд на зимних Олимпийских играх в Пекине выросло до 19 в пятницу – днем раньше было всего два случая.

Темы: Олимпиадакоронавирусспорт


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