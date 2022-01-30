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Через негоду знеструмлено понад 60 населених пунктів у трьох областях

Неділя, 30 січня 2022, 09:59
Снігопад, фото pixabay

Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання 63 населених пунктів, що були знеструмлені внаслідок ускладнення погодних умов.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Станом на 7 годину 30 січня, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 63 населених пунктів у трьох областях (Житомирська – 53, Хмельницька – 7 та Закарпатська – 3). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго".

Деталі: З 22 години 29 січня розпочав роботу міжвідомчий Штаб з ліквідації наслідків НС на автомобільних дорогах загального користування. За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено (в тому числі на перевалах), обмежень руху немає.

Нагадаємо:

  • За прогнозом синоптиків, неділя й понеділок в Україні будуть сніжними й вітряними.

Теми: погода
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