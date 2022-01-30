Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через негоду знеструмлено понад 60 населених пунктів у трьох областях

Неділя, 30 січня 2022, 08:59
Через негоду знеструмлено понад 60 населених пунктів у трьох областях
Снігопад, фото pixabay

Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання 63 населених пунктів, що були знеструмлені внаслідок ускладнення погодних умов.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Станом на 7 годину 30 січня, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 63 населених пунктів у трьох областях (Житомирська – 53, Хмельницька – 7 та Закарпатська – 3). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго".

Реклама:

Деталі: З 22 години 29 січня розпочав роботу міжвідомчий Штаб з ліквідації наслідків НС на автомобільних дорогах загального користування. За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено (в тому числі на перевалах), обмежень руху немає.

Нагадаємо:

  • За прогнозом синоптиків, неділя й понеділок в Україні будуть сніжними й вітряними.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
погода
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
Спека в Україні продовжує бити рекорди, але попереду полегшення
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: