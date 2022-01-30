Из-за непогоды обесточено более 60 населенных пунктов в трех областях

Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения 63 населенных пунктов, которые были обесточены в результате усложнения погодных условий.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 7 часов 30 января, вследствие усложнения погодных условий (порывы ветра, снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 63 населенных пункта в трех областях (Житомирская – 53, Хмельницкая – 7 и Закарпатская – 3). К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго".

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Детали: С 22 часов 29 января начал работу межведомственный Штаб по ликвидации последствий ЧС на автомобильных дорогах общего пользования. По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен (в том числе на перевалах), ограничений нет.

Напомним:

По прогнозу синоптиков, воскресенье и понедельник в Украине будут снежными и ветреными.