Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за непогоды обесточено более 60 населенных пунктов в трех областях

Воскресенье, 30 января 2022, 08:59
Из-за непогоды обесточено более 60 населенных пунктов в трех областях
Снегопад, фото pixabay

Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения 63 населенных пунктов, которые были обесточены в результате усложнения погодных условий.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 7 часов 30 января, вследствие усложнения погодных условий (порывы ветра, снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 63 населенных пункта в трех областях (Житомирская – 53, Хмельницкая – 7 и Закарпатская – 3). К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго".

Реклама:

Детали: С 22 часов 29 января начал работу межведомственный Штаб по ликвидации последствий ЧС на автомобильных дорогах общего пользования. По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен (в том числе на перевалах), ограничений нет.

Напомним:

  • По прогнозу синоптиков, воскресенье и понедельник в Украине будут снежными и ветреными.

ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
погода
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
Три температурных рекорда были в Киеве 27 августа
В Киеве ввели тепловой режим
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: