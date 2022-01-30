Хуртовини, лавини й сильний вітер: рятувальники попередили про складну погоду
У неділю та понеділок в Україні – ускладнені погодні умови.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. I рівень небезпечності жовтий".
Деталі: За даними рятувальників, 30-31 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, хуртовини.
На дорогах країни ожеледиця. 30 січня в Карпатах, вночі у західних та Житомирській областях сильні опади у вигляді снігу.
У Києві та області 30-31 січня пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності жовтий).
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
30 січня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Нагадаємо:
Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання 63 населених пунктів, що були знеструмлені внаслідок ускладнення погодних умов.