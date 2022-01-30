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Хуртовини, лавини й сильний вітер: рятувальники попередили про складну погоду

Неділя, 30 січня 2022, 11:47
Хуртовина, фото pixabay

У неділю та понеділок в Україні – ускладнені погодні умови.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. I рівень небезпечності жовтий".

Деталі: За даними рятувальників, 30-31 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, хуртовини.

На дорогах країни ожеледиця. 30 січня в Карпатах, вночі у західних та Житомирській областях сильні опади у вигляді снігу.

У Києві та області 30-31 січня пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності жовтий).

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

30 січня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо:

Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання 63 населених пунктів, що були знеструмлені внаслідок ускладнення погодних умов.

Українська правда
Теми: погодадороги
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