Вьюги, лавины и сильный ветер: спасатели предупредили о сложной погоде

В воскресенье и понедельник в Украине – сложные погодные условия.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. I уровень опасности, желтый".

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Детали: По данным спасателей, 30-31 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, метели.

На дорогах страны гололедица. 30 января в Карпатах ночью в западных и Житомирской областях сильные осадки в виде снега.

В Киеве и области 30-31 января порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности желтый).

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Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

30 января, в связи со снегопадами и вьюгами, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним:

Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения 63 населенных пунктов, которые были обесточены в результате усложнения погодных условий.