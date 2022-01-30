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Двойное убийство на Киевщине раскрыто: подозреваемого задержали

Воскресенье, 30 января 2022, 12:53
Двойное убийство на Киевщине раскрыто: подозреваемого задержали
Убийство супругов, фото полиции с места преступления

Полиция Киевщины задержала 52-летнего жителя Василькова, подозреваемого в убийстве предпринимателя из Волынской области, а также его жены.

Источник: полиция Киевской области

Подробности: Вечером 29 января на Обуховщине был обнаружен черный фургон с телами двух предпринимателей из Волыни. Правоохранители констатируют, что 45-ти и 50-летний предприниматели приехали на Киевщину по делам и были жестоко убиты.

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На теле погибших предпринимателей обнаружили многочисленные ушибы и колото резаные раны.

Личность злоумышленника удалось установить, полиция задержала подозреваемого – жителя Василькова.

По предварительным данным, между нападающим и предпринимателем из Волыни произошел словесный конфликт из-за долга в 6 тысяч гривен, после чего злоумышленник нанес мужчине многочисленные удары молотком. После совершенного злоумышленник несколько раз ударил ножом жену предпринимателя, в результате чего женщина погибла.

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Подозреваемый пытался скрыть следы преступления, положил тела убитых мужчины и женщины в фургон и отогнал его на одну из улиц Василькова, где и бросил. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) ККУ.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Прямая речь главы полиции Киевщины Андрея Небитова: "С изуродованными телами супругов палач ехал по городу, а затем покинул фургон неподалеку от центра Василькова. Этот черный автомобиль мы осматривали вчера вечером, когда прибыли на место происшествия. Из-за многочисленных ранений на теле жертв снег краснел от крови".

Задержание подозреваемого в двойном убийстве
Задержание подозреваемого в двойном убийстве

Украинская правда
Темы: убийствополицияКиевская область
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