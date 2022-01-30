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МЗС вимагає від Путіна скасувати доручення щодо соцвиплат мешканцям ОРДЛО

Неділя, 30 січня 2022, 16:59
МЗС вимагає від Путіна скасувати доручення щодо соцвиплат мешканцям ОРДЛО
Глава МЗС Дмитро Кулеба, фото Радіо Свобода

МЗС України вимагає від Росії скасувати доручення президента країни Володимира Путіна про надання мешканцям ОРДЛО соцвиплат через російський портал "держпослуги".

Джерело: коментар МЗС України, сайт президента РФ

Деталі: Президент РФ Володимир Путін доручив уряду розглянути питання про надання громадянам Росії, які проживають в ОРДЛО, можливості звертатися по соціальні виплати через єдиний російський портал "Держпослуги" без зазначення реєстрації місця проживання.

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Дослівно МЗС: "Розглядаємо оприлюднення доручення президента РФ щодо надання мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської областей соцвиплат через російський портал "Держпослуги" як чергове порушення суверенітету України, спрямоване на продовження примусової інтеграції населення тимчасово окупованих територій нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір".

"Вимагаємо від РФ скасувати ухвалене рішення, припинити подібні гібридні провокації та утримуватися від кроків, що ускладнюють дипломатичний процес, насамперед у роботі Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи".

Більше деталей: У МЗС підкреслили, що Кремль обрав момент для цієї акції саме під час ескалації безпекової ситуації навколо кордонів України.

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"У той час, коли наша держава та партнери докладають усіх зусиль задля деескалації ситуації, нове рішення російського керівництва не сприяє цим дипломатичним зусиллям", - йдеться у коментарі.

Українська правда
Теми: МЗСПутінОРДЛО
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