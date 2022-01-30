МИД требует от Путина отменить поручение о соцвыплатах жителям ОРДЛО

МИД Украины требует от России отменить поручение президента страны Владимира Путина о предоставлении жителям ОРДЛО соцвыплат через российский портал "Госуслуги".

Источник: комментарий МИД Украины, сайт президента РФ

Детали: Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам России, проживающим в ОРДЛО, возможности обращаться за социальными выплатами через единый российский портал "Госуслуги" без указания регистрации места жительства.

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Дословно МИД: "Рассматриваем обнародование поручения президента РФ по предоставлению жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал "Госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое пространство".

"Требуем от РФ отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от усложняющих дипломатический процесс шагов, прежде всего в работе Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы".

Больше деталей: В МИДе подчеркнули, что Кремль выбрал момент для этой акции именно во время эскалации ситуации безопасности вокруг границ Украины.

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"В то время, когда наше государство и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям", - говорится в комментарии.