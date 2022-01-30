Канада відкликає з України другорядних дипломатів

Канада відкликає з України другорядних співробітників посольства, а також членів сімей дипломатів, які ще залишилися в країні.

Джерело: МЗС Канади

Дослівно: "Канада прийняла рішення тимчасово відкликати другорядних канадських співробітників і членів сімей, що залишилися, з посольства Канади в Україні".

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Деталі: Водночас, повідомляється, що Канада посилить команду посольства у Києві людьми, які мають досвід у таких галузях як реформа сектору безпеки, врегулювання конфліктів, демократична реформа, консульські послуги та дипломатія.

"Разом вони збільшать наш дипломатичний потенціал і дозволять нам продовжувати оцінювати і реагувати на ситуацію, що змінюється, на підтримку України", - йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що посольство Канади в Україні залишається відкритим.

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Що передувало: 25 січня Канада розпорядилася, щоб родини дипломатів, які працюють в Україні, залишили країну.

28 січня президент Володимир Зеленський зустрівся з послами й попросив їх не їхати з України на тлі загрози російського вторгнення.

30 січня до України з дводенним візитом прибула міністерка оборони Канади Аніта Ананд.