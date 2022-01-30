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Канада отзывает из Украины второстепенных дипломатов

Воскресенье, 30 января 2022, 20:14
Канада отзывает из Украины второстепенных дипломатов
Getty Images

Канада отзывает из Украины второстепенных сотрудников посольства, а также оставшихся в стране членов семей дипломатов.

Источник: МИД Канады

Дословно: "Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников и оставшихся членов семей из посольства Канады в Украине".

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Детали: В то же время, сообщается, что Канада усилит команду посольства в Киеве людьми, обладающими опытом в таких областях, как реформа сектора безопасности, урегулирование конфликтов, демократическая реформа, консульские услуги и дипломатия.

"Вместе они увеличат наш дипломатический потенциал и позволят нам продолжать оценивать и реагировать на меняющуюся ситуацию в поддержку Украины", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что посольство Канады в Украине остается открытым.

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Что предшествовало: 25 января Канада распорядилась, чтобы семьи работающих в Украине дипломатов покинули страну.

28 января президент Владимир Зеленский встретился с послами и попросил их не уезжать из Украины на фоне угрозы российского вторжения.

30 января в Украину с двухдневным визитом прибыла министр обороны Канады Анита Ананд.

Украинская правда
Темы: Канада
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