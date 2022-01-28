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Зеленський зустрівся з іноземними послами: попросив не їхати з України

П'ятниця, 28 січня 2022, 21:28
Зеленський зустрівся з іноземними послами: попросив не їхати з України
Посли на заході Офісу президента, на передньому плані посол Британії Мелінда Сіммонс. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся з послами й попросив їх не їхати з України на тлі загрози російського вторгнення.

Джерело: Офіс президента 

Пряма мова Зеленського: "Нас не потрібно попереджати – нам потрібно допомагати. Як саме? Найпростіше – бути з нами, бути в Україні. Я дякую всім вам, нашим друзям і партнерам, які сьогодні стоять з нами пліч-о-пліч. Дипломатичні місії яких в Україні продовжують працювати у звичному режимі. Ця присутність – багатозначна й красномовніша за тисячу слів.

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Я вдячний тим державам, які вже заявили про готовність надати Україні саме таку підтримку. Але ще одна форма допомоги, яка за своїм значенням не поступається озброєнню й фінансам, – це світова впевненість в Україні. Сигнали про стабільність, про надійність України як партнера. Тим паче коли для цього є всі підстави".

Деталі: Зеленський наголосив, що загроза повномасштабного вторгнення Росії до України існує з 2014 року. Водночас він запевнив, що керівництво держави свідоме всіх ризиків теперішньої ситуації.

На думку президента, сприяння панічним та тривожним настроям завдає Україні не менших економічних втрат, ніж прямі військові дії. 

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Окрім того, він подякував партнерам та союзникам за надання військової, економічної та політичної підтримки.

На заході були присутні 80 послів іноземних держав та очільників представництв міжнародних організацій. Перед послами також виступили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, які запевнили, що Україна потребує політичної підтримки від Заходу та стабільності економіки для впевненості інвесторів.

Передісторія: 

  • Раніше Міністерство закордонних справ України просило західні посольства "не нагнітати" ситуацію.
  • 26 січня американське посольство в Україні оприлюднило повідомлення, що громадянам США радять наполегливо розглянути можливість негайного від’їзду з-за меж України через "непередбачувану" ситуацію з російським нападом.
  • Перед цим, 24 січня Держдеп зобов’язав членам сімей американських дипломатів повернутися додому з України, а також дозволив повернення до Штатів додаткового персоналу в посольстві в Києві.
  • Велика Британія, Канада й Австралія дозволили повернутися додому частині своїх співробітників у посольствах в Україні. У Міністерстві закордонних справ України назвали таке рішення цих чотирьох країн "передчасним".
  • 25 січня літаком привезли до України чергову частину збройної допомоги США, зокрема близько 300 протитанкових комплексів Javelin. У ніч на 22 січня до Києва прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів, зокрема близько 90,7 тонн летальної зброї й боєприпасів, а 23 січня – друга частина, "понад 80 тонн зброї". Велика Британія вирішила надати Україні кілька тисяч новітніх протитанкових гранатометів NLAW.

Українська правда
Теми: Зеленськийвійнадипломатичні відносини
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