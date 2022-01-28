Зеленський зустрівся з іноземними послами: попросив не їхати з України

Президент Володимир Зеленський зустрівся з послами й попросив їх не їхати з України на тлі загрози російського вторгнення.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Нас не потрібно попереджати – нам потрібно допомагати. Як саме? Найпростіше – бути з нами, бути в Україні. Я дякую всім вам, нашим друзям і партнерам, які сьогодні стоять з нами пліч-о-пліч. Дипломатичні місії яких в Україні продовжують працювати у звичному режимі. Ця присутність – багатозначна й красномовніша за тисячу слів.

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Я вдячний тим державам, які вже заявили про готовність надати Україні саме таку підтримку. Але ще одна форма допомоги, яка за своїм значенням не поступається озброєнню й фінансам, – це світова впевненість в Україні. Сигнали про стабільність, про надійність України як партнера. Тим паче коли для цього є всі підстави".

Деталі: Зеленський наголосив, що загроза повномасштабного вторгнення Росії до України існує з 2014 року. Водночас він запевнив, що керівництво держави свідоме всіх ризиків теперішньої ситуації.

На думку президента, сприяння панічним та тривожним настроям завдає Україні не менших економічних втрат, ніж прямі військові дії.

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Окрім того, він подякував партнерам та союзникам за надання військової, економічної та політичної підтримки.

На заході були присутні 80 послів іноземних держав та очільників представництв міжнародних організацій. Перед послами також виступили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, які запевнили, що Україна потребує політичної підтримки від Заходу та стабільності економіки для впевненості інвесторів.

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