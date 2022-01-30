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Знайшлися рибалки, яких нібито затримували російські прикордонники

Неділя, 30 січня 2022, 22:09
Знайшлися рибалки, яких нібито затримували російські прикордонники
Антон Кориневич, фото president.gov.ua

Українські рибалки, які зникли в Азовському морі, знайшлися. Російські прикордонники їх не затримували.

Джерело: постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич у Facebook

Деталі: За словами Кориневича, рибалки перебувають у лікарні на Херсонщині.

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Дослівно: "За отриманою інформацією, у катера заглох двигун і він дрейфував у морі".

"Катер представниками ПС ФСБ РФ не затримувався, підходів інших плавзасобів до нього не було".

Більше деталей: У коментарі до посту на питання про походження інформації щодо утримання рибалок у Щолкіному в тимчасово окупованому Криму Кориневич пояснив: "Ніби таку інформацію передали родичам рибалок знайомі, які мешкають в Криму, але ця інформація офіційно не підтверджувалася".

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Що передувало: 28 січня українська омбудсман Людмила Денісова повідомила, що російські прикордонники затримали в акваторії Азовського моря двох українських рибалок Руслана Романюту та Івана Герасименка.

"За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму. Як стало відомо, рибалок затримали російські прикордонники, про що не було поінформовано українську сторону", - йшлося в повідомленні.

Українська правда
Теми: Азовське мореХерсонська областьРосія
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