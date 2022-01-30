Нашлись рыбаки, которых якобы задерживали российские пограничники

Украинские рыбаки, пропавшие в Азовском море, нашлись. Российские пограничники их не задерживали.

Источник: постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в Facebook

Детали: По словам Кориневича, рыбаки находятся в больнице Херсонской области.

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Дословно: "По полученной информации, у катера заглох двигатель, и он дрейфовал в море".

"Катер представителями ПС ФСБ РФ не задерживался, подходов других плавсредств к нему не было".

Больше деталей: В комментарии к посту на вопрос о происхождении информации об удержании рыбаков в Щелкино во временно оккупированном Крыму Кориневич пояснил: "Вроде бы такую информацию передали родственникам рыбаков знакомые, проживающие в Крыму, но эта информация официально не подтверждалась".

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Что предшествовало: 28 января украинский омбудсман Людмила Денисова сообщила, что российские пограничники задержали в акватории Азовского моря двух украинских рыбаков Руслана Романюту и Ивана Герасименко.

"По предварительной информации, на судне отказал двигатель и его прибило к городу Щелкино во временно оккупированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники, о чем не была проинформирована украинская сторона", - говорилось в сообщении.