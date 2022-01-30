У Берліні провели акцію протесту проти війни в Україні

У Берліні в неділю, 30 січня, українці та друзі України влаштували акцію протесту проти війни і закликали уряд Німеччини до стримування агресії Росії.

Джерело: Посольство України у ФРН

Дослівно: "… 30 січня у Берліні українці та друзі України вийшли на спільну акцію, щоб в котрий раз продемонструвати світу, що українці виступають проти війни, та закликати федеральний уряд використати свій вплив на Російську Федерацію, щоб зупинити нову російську агресію проти нашої держави".

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Нагадаємо: Представники російської інтелігенції та інші відомі люди розпочали збір підписів проти російської агресії щодо України.