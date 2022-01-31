Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Берліні провели акцію протесту проти війни в Україні

Понеділок, 31 січня 2022, 00:28
Посольство України у ФРН у facebook

У Берліні в неділю, 30 січня, українці та друзі України влаштували акцію протесту проти війни і закликали уряд Німеччини до стримування агресії Росії.

Джерело: Посольство України у ФРН

Дослівно: "… 30 січня у Берліні українці та друзі України вийшли на спільну акцію, щоб в котрий раз продемонструвати світу, що українці виступають проти війни, та закликати федеральний уряд використати свій вплив на Російську Федерацію, щоб зупинити нову російську агресію проти нашої держави".

Нагадаємо: Представники російської інтелігенції та інші відомі люди розпочали збір підписів проти російської агресії щодо України.

 
 

Українська правда
Теми: НімеччинаРосіяУкраїнамітинги
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Комісія втретє не затвердила керівника САП

"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського

Україна і Туреччина уклали угоду про зону вільної торгівлі

оновленоЄрмак захворів на коронавірус

Росія відповіла Німеччині: забороняє роботу Deutsche Welle

фотоРосія перекидає патрульні катери ближче до Азовського моря – ЗМІ

Усі новини...
Німеччина
Глава Мюнхенської конференції: нерішучість щодо РФ б'є по репутації Німеччини
Німеччина "навряд чи" сертифікує "Північний потік-2" до кінця червня
У Бундестазі закликали вирішити конфлікт з РФ дипломатією, а не поставками зброї Україні
Останні новини
20:10
Tesla відкличе більше 800 тисяч машин через проблему з сигналом паска безпеки
19:52
Скандал із Трухіним: В Раді з'явилася пропозиція звільнити главу ДБР
19:50
Президент Італії склав присягу, у промові закликав не допустити агресії проти України
19:31
МВФ виділяє Пакистану $1 млрд кредиту на фінансову реформу
19:14
Комісія втретє не затвердила керівника САП
19:05
За даними розвідки, російські війська не готові до атаки – ексглава МЗС Польщі
18:51
30 жовтня повинні пройти вибори до районних рад Києва
18:50
"Vladdy daddy, не починай війну": з'явився TikTok-тренд, у якому люди сміються з Путіна
18:33
Гривня на закритті міжбанку трохи зміцнилась до долара
18:17
Ще одну апеляцію щодо Порошенка перенесли – захворів суддя
Усі новини...