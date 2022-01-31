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В Берлине провели акцию протеста против войны в Украине

Понедельник, 31 января 2022, 00:28
Посольство Украины в ФРГ в facebook

В Берлине в воскресенье, 30 января, украинцы и друзья Украины вышли на акцию протеста против войны и призвали правительство Германии к сдерживанию агрессии России.

Источник: Посольство Украины в ФРГ

Дословно: "… 30 января в Берлине украинцы и друзья Украины вышли на совместную акцию, чтобы в который раз продемонстрировать миру, что украинцы выступают против войны, и призвать федеральное правительство использовать свое влияние на Российскую Федерацию, чтобы остановить новую российскую агрессию против нашего государства".

Напомним: Представители российской интеллигенции и другие известные люди начали сбор подписей против российской агрессии в отношении Украины.

 
 

Украинская правда
Темы: ГерманияРосcияУкраинамитинги


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