Прем'єр-міністр Данії не виключає постачання в Україну військової техніки

Про можливість Данії підтримати Україну військовою технікою в разі подальшої російської агресії заявила прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен.

Джерело: Фредеріксен, цитують Ekstra Bladet, Громадське

Пряма мова: "Я не хочу виключати (відправлення військової техніки в Україну — ред.), і в мене немає принципового заперечення проти того, щоб ми це зробили… Ситуація навколо України зараз становить серйозну загрозу для Європи, існує реальний ризик збройного конфлікту на європейській землі".

Деталі: Прем'єр-міністр також наголосила, що в разі подальшої ескалації ситуації Росія зіштовхнеться із санкціями "безпрецедентного масштабу".

На запитання, чи відправить Данія своїх військових в Україну у разі повномасштабного вторгнення РФ, Фредеріксен не відповіла.

Нагадаємо: Глава МЗС Дмитро Кулеба на зустрічі з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен в Копенгагені обговорив можливості будівництва суден багатоцільового призначення для українських прикордонників та рятувальних служб.