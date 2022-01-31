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Прем'єр-міністр Данії не виключає постачання в Україну військової техніки

Понеділок, 31 січня 2022, 00:58
Прем'єр-міністр Данії не виключає постачання в Україну військової техніки
Метте Фредеріксен, фото: Getty Images

Про можливість Данії підтримати Україну військовою технікою в разі подальшої російської агресії заявила прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен.

Джерело: Фредеріксен, цитують Ekstra Bladet, Громадське

Пряма мова: "Я не хочу виключати (відправлення військової техніки в Україну — ред.), і в мене немає принципового заперечення проти того, щоб ми це зробили… Ситуація навколо України зараз становить серйозну загрозу для Європи, існує реальний ризик збройного конфлікту на європейській землі".

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Деталі: Прем'єр-міністр також наголосила, що в разі подальшої ескалації ситуації Росія зіштовхнеться із санкціями "безпрецедентного масштабу".

На запитання, чи відправить Данія своїх військових в Україну у разі повномасштабного вторгнення РФ, Фредеріксен не відповіла.

Нагадаємо: Глава МЗС Дмитро Кулеба на зустрічі з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен в Копенгагені обговорив можливості будівництва суден багатоцільового призначення для українських прикордонників та рятувальних служб.

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Теми: ДаніязброяУкраїнаРосія
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