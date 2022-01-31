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Премьер-министр Дании не исключает поставок в Украину военной техники

Понедельник, 31 января 2022, 00:58
Премьер-министр Дании не исключает поставок в Украину военной техники
Мэтте Фредериксен, фото: Getty Images

О возможности Дании поддержать Украину военной техникой в случае дальнейшей российской агрессии заявила премьер-министр страны Мэтте Фредериксен.

Источник: Фредериксен, цитируют Ekstra Bladet, Общественное

Прямая речь: "Я не хочу исключать (отправку военной техники в Украину — ред.), и у меня нет принципиального возражения против того, чтобы мы это сделали… Ситуация вокруг Украины сейчас представляет серьезную угрозу для Европы, существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле".

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Детали: Премьер-министр также подчеркнула, что в случае дальнейшей эскалации ситуации Россия столкнется с санкциями "беспрецедентного масштаба".

На вопрос, отправит ли Дания своих военных в Украину в случае полномасштабного вторжения РФ, Фредериксен не ответила.

Напомним: Глава МИД Дмитрий Кулеба на встрече с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Копенгагене обсудил возможности строительства судов многоцелевого назначения для украинских пограничников и спасательных служб.

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Темы: ДанияоружиеУкраинаРосcия
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