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Резніков: Ударне угрупування військ Росія поки не створила, ситуація на Сході не змінилась

Понеділок, 31 січня 2022, 11:30
Резніков: Ударне угрупування військ Росія поки не створила, ситуація на Сході не змінилась
Олексій Резніков. Фото з Facebook

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що станом на 27 січня збройні сили Росії не мають ударного угруповання для нападу, а загалом ситуація на сході України не відрізняється від весняного загострення.

Джерело: Резніков в інтерв’ю LB.UA, коментуючи розбіжності в оцінках російської загрози Україною та її західними партнерами

Пряма мова Резнікова: "Ще раз, важливо: дані в нас однакові. Оцінки дійсно різні…

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Станом на сьогодні (27 січня – ред.) ударне угруповання збройними силами Російської Федерації не утворено. Будь-який експерт військової справи скаже, що ударне угруповання має декілька ознак. Таких ознак сьогодні в сукупності не існує.

Це не означає, що вони не можуть з’явитися завтра, якщо буде відповідне рішення в Кремлі. Воно може бути утворено, їхній потенціал дає можливість утворення ударного угруповання, але з часом. І ми точно побачимо, що відбуваються певні події, які демонструють початок утворення можливого ударного угруповання. Ми будемо заздалегідь це розуміти.

Станом на сьогодні ситуація нічим не відмінна від весняного загострення. Хоча одна відмінність є. Це плюс 1000 кілометрів".

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Деталі: Він уточнив, що мова йде про 1000 км кордону з "дружньою нам сусідньою державою Білорусь", де проходять спільні військові навчання Білорусі і Росії.

Водночас Резніков додав, що він щоденно з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним проговорює ситуацію, аналізує з Генеральним штабом, що відбувається, оцінює факти.

Окрім того, за його словами, відбуваються зустрічі в Раді національної безпеки та оборони за участю представників розвідки, інших секторів безпеки та оборони: Міністерства внутрішніх справ, Прикордонної служби, Нацгвардії тощо.

Резніков підкреслив, що на ситуацію на Донбасі "дивляться зі всіх боків".

Теми: РезніковМіноборониДонбасвійна
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