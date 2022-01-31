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Резников: Ударную группировка войск Россия пока не создала, ситуация на Востоке не изменилась

Понедельник, 31 января 2022, 12:30
Алексей Резников. Фото c Facebook

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что по состоянию на 27 января вооруженные силы России не имеют ударной группировки для нападения, а в целом ситуация на востоке Украины не отличается от весеннего обострения.

Источник: Резников в интервью LB.UA, комментируя разногласия в оценках российской угрозы со стороны Украины и ее западных партнеров

Прямая речь Резникова: "Еще раз важно: данные у нас одинаковые. Оценки действительно разные…

По состоянию на сегодняшний день (27 января – ред.) ударная группировка вооруженными силами Российской Федерации не создана. Любой эксперт военного дела скажет, что у ударной группировки несколько признаков. Таких признаков сегодня в совокупности нет.

Это не значит, что они не могут появиться завтра, если будет соответствующее решение в Кремле. Она может быть создана, их потенциал дает возможность образования ударной группировки, но со временем. И мы точно увидим, что происходят определенные события, демонстрирующие начало образования возможной ударной группировки. Мы будем это понимать заранее.

По состоянию на сегодняшний день ситуация ничем не отличается от весеннего обострения. Хотя одно отличие есть. Это плюс 1000 км".

Детали: Он уточнил, что речь идет о 1000 км границы с "дружественным нам соседним государством Беларусь", где проходят совместные военные учения Беларуси и России.  

В то же время Резников добавил, что он ежедневно с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным проговаривает ситуацию, анализирует происходящее с Генеральным штабом, оценивает факты.

Кроме того, проходят встречи в Совете национальной безопасности и обороны с участием представителей разведки, других секторов безопасности и обороны: Министерства внутренних дел, Пограничной службы, Нацгвардии и т.д.

Резников подчеркнул, что на ситуацию на Донбассе "смотрят со всех сторон".

Темы: РезниковМинобороныДонбассвойна


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